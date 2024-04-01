مطرب المهرجانات مسلم: كنت بصلي بالناس في جامع بجوار البيت

ياسر رشاد - القاهرة - حل مطرب المهرجانات مسلم، ضيفًا في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

فاجئ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للآذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم ، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت ان صوتي حلو من وانا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وافتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.



واضاف مسلم: انا اتبهدلت اوي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ أن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة.

برنامج "أسرار" يعرض يوميًا على شاشة "النهار " تستضيف خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والسياسة والمجتمع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مسلم يعلن فسخ خطوبته

أثار مغني المهرجانات مسلم، حيرة جمهوره ومتابعية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بفسخ خطوبته بعد مرور أسبوعين .

كتب مسلم على خاصية (الاستوري) بحاسبه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: خلصت با جماعة".

مسلم ويارا تامر

ومن ناحيتها حسمت يارا تامر، الأمر من خلال منشور عبر خاصية (الاستوري) على موقع "إنستجرام":" الحمد لله أن كل حاجة بانت بدي، جت بسيطة"، كما كتبت:" عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف".

وقال مسلم خلال تصريحات صحفية:" الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام ".

مسلم يعلن فسخ خطوبته

خطوبة مسلم ويارا تامر

احتفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، بخطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، منذ أسبوعين في حديقة قصر البارون بمصر الجديدة، وذلك بعد مرور شهرين على انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي.

وشهد حفل خطوبة مسلم حضور عدد من الأصدقاء المقربين والأهل وسط أجواء هادئة رومانسية بقصر البارون، وجاء أبرز الحضور من نجوم الوسط الفني والمشاهير، عنبة واللاعب مصطفى فتحي، وحودة بندق.