شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 22.. مشهد مؤثر بين أحمد العوضي ووالدته سلوى عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، مشهداً مؤثراً بين عرب السوركي- أحمد العوضي، وأمه ماجدة- سلوي عثمان، حيث اعترف عرب لأمه أنه قد تعب من كل ما جرى له، وانكسر أمام حارة المغربلين، وأن الدنيا ظلمته، وحاولت أمه التخفيف عنه وقالت له إن الله سبحانه وتعالى لا يعطي لشخص فوق طاقته وأنه سيستطيع تخطي كل شيء ويعود قويا مرة أخرى.

وكانت قد بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، باستضافة أبو عمار لعرب وأمه في بيته، وأحضر الطبيب لعرب، وبعد أن كشف عليه، كشف الطبيب لأبو عمار ولأصدقاء عرب أنه يتعاطي المخدرات وهذا قد أتضح من مكان الحقن في ذراعيه، ونفي محسن- إبراهيم السمان ذلك وأكد له أن عرب رياضي ولا يتعاطي شيئاً.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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الحلقة 22