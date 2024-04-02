شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 22.. أحمد العوضي يعترف لأمه بإدمانه المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث سمعت ماجدة- سلوى عثمان، حديث ابنها عرب- أحمد العوضي، مع صديقه وهو يطلب منه المخدرات، وسألته عما سمعته فاعترف لها أنهم حقنوه بالمخدرات عندما كان مخطوفاً، فأنهارت ماجدة وتوسلت إليه أن يتوقف عن تعاطي المخدرات ووافقها عرب في تلك اللحظة حتى تهدأ.

توالت الأحداث بالحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث بدأ أعراض الإدمان تظهر لدى عرب- أحمد العوضي، فطلب من صديقه محسن- إبراهيم السمان، إحضار مخدرات له وشرح له ماحدث عندما خطفه مرزوق- عمر زهران، فرفض محسن في البداية ولكن بعد محايلة عرب له اضطر أن يذهب ليحضر له.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، مشهداً مؤثراً بين عرب السوركي- أحمد العوضي، وأمه ماجدة- سلوى عثمان، حيث اعترف عرب لأمه أنه قد تعب من كل ماجري له، وانكسر أمام حارة المغربلين، وأن الدنيا ظلمته، وحاولت أمه التخفيف عنه وقالت له إن الله سبحانه وتعالي لا يعطي لشخص فوق طاقته وأنه سيستطيع تخطي كل شيء ويعود قوي مرة أخرى.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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