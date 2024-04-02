شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. سوزان نجم الدين تدبر مكيدة لـ سارة الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين تدبير سوزان نجم الدين – الينار – مكيدة جديدة للفنانة سارة الشامى – نورهان – من خلال إخبار جارية أن تشيع أن حبيب سارة الشامى مات، وهو ما سيجعلها تخرج من القلعة وبالتالي سيتم قتلها على يد غلمان الحشاشين.



وذلك بعدما شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل الحشاشين، حديثا مطولا بين سوزان نجم الدين، وسارة الشامي بعد أن كشفت سوزان أمر سارة بأنها عصت الأوامر وذهبت لمشاهدة يحيى في الحلقة الماضية.



وأخبرت سوزان نجم الدين خلال الحلقة السابقة من مسلسل الحشاشين سارة الشامي أنه كان يجب قتلها، في إشارة منها بمعرفتها بأنها على دراية بما فعلته سارة من خرق قواعد القلعة، إلا أن سوزان نجم الدين أخبرتها أن حسن الصباح لا يريد قتلها.

وبسؤال سارة الشامي خلال أحداث مسلسل الحشاشين عن سبب عدم قتلها كما هو مفترض أكدت لها سوزان نجم الدين أنهم في القلعة لا يحق لهم السؤال، فهم ليس عليهم سوى السمع والطاعة، فلا يحق لها العيش أو الموت إلا بأوامر حسن الصباح.



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