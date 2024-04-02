شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 22.. جمال يضبط زوجته سميحة مع عشيقها رباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت سميحة- دنيا المصري، لرباح- وليد فواز، لشقته، وفجأة دخل عليهم جمال- أحمد عبد الله محمود زوجها، وهو يرفع السلاح في وجوههم، وسط صدمة سميحة ورباح.

وكانت قد أصرت أنغام- كارولين عزمي، خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، علي زيارة عرب- أحمد العوضي، عندما رأت صديقه محسن- إبراهيم السمان، في المغربلين، وبعد محايلة منها أضطر محسن أن يأخذها لعرب، ولكن قابلتها ماجدة- سلوى عثمان، مقابلة سيئة، واعتذر عرب لها عن معاملة أمه لها بسبب ما فعله عبد ربه- رياض الخولي، معه، ولكنها اعتذرت عن مجيئها، فشعرت ماجدة أن أنغام تحب عرب فتحدث معها بمفردهم واعترفت لها بالفعل أنها تحبه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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مسلسل حق عرب الحلقة 22