شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. عايدة تكتشف علاقة سميحة ومعتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث علمت "عايدة" غادة عبد الرازق، بعلاقة "سميحة" سيمون، و "معتز" أحمد جمال سعيد، بعدما اخترق "حازم" هواتفهم.

وطمأنت "سميحة" سيمون زوجها "إسماعيل الغول" رياض الخولي، على ابنهما "سامح" حيث أخبرته بأنه كان يتجول، ليخبرها بأن يجب عدم ذهاب أي شخص منهم إليه هذه الفترة لأن الشرطة وعائلة "ضرغام" يراقبونا لمعرفة مكانه.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، حيث بدأت بانفعال "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بسبب اختفاء ابنه "سامح" من المنزل، وذهب للبحث عنه، ولكن الحلقة كشفت عن ذهاب "سامح" إلى الديلر للحصول على المخدرات منه.

وذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، إلى "حسن ضرغام" إلى منزله وقام قاما بتهديد بعضهما، وقام كليهما برفع الأسلحة في وجوه بعضهما.

وقامت "عايدة" غادة عبد الرازق، بتهديد "إسماعيل الغول" رياض الخولى، أُثناء بحثه عن ابنه حيث ظن بأنها عثرت عليه، لتخبره بأنها لم تجده ولكنها ستجده قريباً وإنه سيكون آخر يوم بعمره.

وذهبت "سميحة" سيمون و "معتز" أحمد جمال سعيد، إلى المنزل المختبئ فيه "سامح" لتجده بعد ظنهم باختفائه.

وذهب الضابط "حسام" كريم محجوب، إلى منزل "ضرغام" وحاول فهم اختفاء "سامح" مع "عايدة" غادة عبد الرازق، واكتشف "حسام" سر اختفائه، حيث أخبر "عايدة" بأن "سامح" يتعاطى المخدرات وبالتأكيد ذهب لشراء بعضاً منها، بنفس لحظة وصول والده للمنزل فظن إنك وجدتيه.

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