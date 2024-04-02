شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. مروان يعيد صداقته مع فريدة وحسن فى أزمة مع نهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق انذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وشهدت لقاء بين مروان وفريدة ( النجمة بسمة ) التي طلبت منه مشاركتها في عمل جديدة ليكون اللقاء الاول لهما منذ عشر سنوات.

كما شهدت الحلقة بداية ازمة جديدة بين حسن ونهي بعد أن وصل الأول للمنزل ليكتشف عقد ملكية خاص بنهي بامتلاكها شقة سكنية بدون علمه وهو ما سيشغل أزمة بينهما بسبب عدم مساعدتها له في أزمته المادية.

وسرعان ما شهدت الحلقة مواجهة جديدة بين حسن ونهي بعد أن واجه الأول الثانية بعقد ملكية الشقة ليحتدم الصراع بينهما ليطلب منها التنزل عن ملكيتها للشقة والمحل مقابل الانفصال.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق انذار الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدات بمرض ابن مروان وليلي بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية لتبدأ عملي البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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