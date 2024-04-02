شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. حيلة ماكرة من زيد بن سيحون لإطالة وقت الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين مشهدا مميزا من قبل الفنان أحمد عيد خلال أحداث مسلسل الحشاشين الذى يلعب فيه شخصية زيد بن سيحون، حينما أخبر ابن الحافظ قائد القلعة المحاصرة من قبل السلاجقة لتبعيته للحشاشين أنهم عليهم اللجوء للحل الذى لا يخيب أبداً.

وهو حل عمل مناظرة تجمعهم بالسلاجقة وعلمائها من شأنها أن تطيل وقت الحصار وتدخلهم في متاهة راهن على قبولها من جانبهم لأن الموقف حساس بالنسبة للسلاجقة الذين سيروا أنهم لابد من الموافقة على المناظرة.

وذلك بعدما شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين مشهد مؤثر ما بين ميرنا نور الدين وكريم عبد العزيز بعدما أخبرته أنها تكرهه بتلك الصورة الكبيرة نظراً لأنها كانت أكثر شخص تصدقه ومؤمنه به وتسير وراءه بسبب إيمانها الشديد به إلا أن ذلك كله اختل مع قتله ابنهما وتغير شخصيته تماماً بسبب رغبته في التحول بصورة كبيرة ليكون له تابعون يروه بصورة أنه فوق البشر.

وانتهى الحوار لأنها طلبت منه شرطين كى تسامحه الأول أن يخبر الجميع أنه ظلم ابنه، والشرط الثانى هو أن يخبرها مكان قبر ابنها كى تعيش بجانبه.

أيضاً شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل الحشاشين نجاح حسن الصباح من زوجته – ميرنا نور الدين – التي حاولت قتله مرة أخرى من خلال طعنه بواسطة خنجر ولكنه أفلت منها، وأخبرها أن ميعاد موته لم يأتِ بعد، وهددته هي بأنها ستفضحه أمام العالم كله ولن تنسى قتلها ابنه.

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل الحشاشين، حيلة جديدة من حسن الصباح – كريم عبد العزيز – بشأن زيد بن سيحون ويحيى بعدما أخبرهما أن يخرجا بصحبة فدائيين قلائل من أجل حماية قلعة ابن الحفاظ من هجوم السلاجقة.