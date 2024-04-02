شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 7.. إنعام سالوسة تظهر فى دور شجرة وتشفى جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول جودر الخروج من الجزيرة المهجورة، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر، والذى يُعرض على قناة on، كما قالت له حورية البحر – هنادى مهنا، وخلال خروجه ظهر له تنين النار وأصابه في يده ، ثم ظهرت شجرة – إنعام سالوسة تتحدث لها وقالت: "خذ ورق شجر منى لتشفى ذراعك من الجرح الذى أصابك من النار".

وبدأت أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل جودر، بظهور قمرية حورية البحر – هنادى مهنا لجودر – ياسر جلال في الجزيرة المهجورة، وتحدثت معه وطلب منها معرفة كيف يخرج من الجزيرة وأشارت له إلى الطريق.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.