تصميم حقيبة يد هيفا وهبي مميز للغاية.. هذه تفاصيله وسعره

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأنيقة تحظى بإهتمام الجمهور نظراً لتميزها وفرادتها. الأميرة شارلين دو موناكو تطل بعد غياب لفترة طويلة بجمبسوت براق

وقد تساءل الجمهور عن تفاصيل حقيبة اليد التي نسقتها مع الإطلالة، وهي باللون الذهبي وكروية الشكل، ليتبين أنها من علامة فالنتينو التجارية، ويصل سعرها إلى الـ 2,775 يورو.

وقد سحرت هيفا وهبي قلوب المتابعين بإطلالتها الرمضانية الأنيقة الأخيرة.

وقد شاركت هيفا وهبي المتابعين مجموعة صور عبر حسابها الخاص، أطلت فيها بفستان طويل باللون الأبيض، وفوقه عباءة طويلة باللونين الأبيض والذهبي، بكمين طويلين ومنتفخين، وبتطريز مميز.

وإنتعلت حذاءً باللون الفضي، من علامة RENE CAOVILLA التجارية، يحمل إسم "Chandelier Embellished Pumps - Silver"، ويصل سعره بحسب موقع البيع، إلى 1700$.

ورفعت هيفا شعرها بالكامل إلى الوراء بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها الجميلة.

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