شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق بعد نجاح دوره في مسلسل بيت الرفاعى: قبلت التحدى فى شخصية فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد رزق عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل "بيت الرفاعى" رغم الدور الشرير الذى جسده بالمسلسل، وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه حينما قرأ الدور في بداية الأمر قرر الموافقة عليه فورًا رغم أنه يبعد تمامًا عما جسده من قبل، لكنه قبل التحدى وقرر تجسيده وتغيير كل ملامح رزق التي يعرفها الجمهور ولذلك غير ملامح شكله وأيضًا تغيير صوته الحقيقى لافتًا إلى أن الجمهور في الشارع كرهنى بسبب شخصية فاروق الشريرة.



أحمد رزق



بدأت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمشهد من داخل شركة الرفاعى، حيث يقابل يحيى مندوب شركة الأوتوبيسات الذى جاء لتحصيل الأموال المتأخرة لدى الشركة، والتي تقدر بـ 120 ألف جنيه، ولكن يحيى يجد أمرًا ما غير طبيعى في الفواتير ويصور منها نسخة.