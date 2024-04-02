إياد نصار: “صلة رحم” أرهقني.. ولم أحسم موقفي من “الفيل الأزرق 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان إياد نصار، إنّ تجربته في مسلسل “صلة رحم” الذي شارك به في موسم دراما رمضان 2024، كانت مرهقة نفسياً لدرجة كبيرة، ومازال يُعاني آثارها حتى الآن، قائلاً “أشعر أنني لست في أفضل حالاتي، وأحتاج إلى إجازة اضطرارية للتخلص من كل صفات الشخصية التي جسدتها”.

وأوضح إياد، خلال حواره مع “الشرق”، أن “هذا التأثر النفسي شيء طبيعي، لكن الأمور ستكون على ما يرام فور ممارسة بعض التمارين لاستعادة الحيوية والتركيز في المشروع الفني المقبل”، لافتاً إلى أن حياته الواقعية مختلفة وبعيدة تماماً عن ملامح شخصيته في المسلسل.

وتناول العمل، قصة طبيب التخدير “حسام” الذي يشعر بالذنب تجاه زوجته “ليلى”، التي فقدت جنينها، وأجرت عملية استئصال رحم، إثر تعرضها لحادث سير خلال وجودها في السيارة معه، ليقرر بعدها استئجار رحم امرأة أخرى لتحمل بويضات زوجته، التي قامت بتجميدها منذ فترة، ويواجه العديد من الأحداث والصراعات من أجل تحقيق هذا الحلم.

“صلة رحم” بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، وريام كفارنة، ومحمد جمعة، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

وقال إياد نصار، إنّ علاقته بمسلسل “صلة رحم” مختلفة، حيث بدأت في وقت مبكر جداً، منذ أن كان المشروع عبارة عن فكرة مكونة من سطر واحد فقط، موضحاً “وقتها تلقيت عرضاً من الشركة المنتجة، وتحمست لها فوراً، وبعدها بدأت التحضير مع المخرج والمؤلف، الذي شرع في صياغة الأفكار ووضع تفاصيل المشروع ثم كتابة الحلقات”.

وأضاف “رغم القضية الشائكة التي يتناولها العمل، إلا أنه لم يكن مستفزاً لأي ثوابت عند المشاهد، وهذا كان محسوماً منذ البداية، فقد تناولنا رأي الدين من قضية تأجير الأرحام، وكذلك موقف القانون، من خلال شخصية “حسام” الذي كان يدرك جيداً مدى حرمانية الأمر وتجريمه قانونياً، ورغم ذلك استمر في رحلته وتجربته الإنسانية”.

وعن تصدر المسلسل محركات البحث طوال فترة عرضه، قال إن “هذا الأمر لا يشغلني، إنما أقيس نجاح العمل من خلال ردود فعل الناس في الشارع ومدى تفاعلهم مع الشخصية”، مؤكداً أن “المسلسل حقق المعادلة التي تتمنى كل الأعمال الفنية تحقيقها، وهي النجاح الجماهيري وإشادات المتخصصين والنقاد، فأنا سعيد بهذا النجاح الذي كنا نسعى له، وعملنا من أجله”.

وأوضح إياد نصار أن هناك اختلافاً كبيراً يعيشه في تلك المرحلة من مشواره الفني، قائلاً إنّ “هذا شيء طبيعي، لأن التطور الذي أحققه ينقلني من منطقة لأخرى، واختار الأدوار المهمة والمؤثرة فقط، في المقابل لا أسمح لهذا النجاح أن يعطلني أو يخوفني، بمعنى أنني لن أبحث عن مشروعات فنية ذات مستوى أعلى من (صلة رحم)، لكن سأحافظ على عهدي مع الجمهور، في تقديم أعمال تحترمهم طوال الوقت”.

كما تحدث عن البطولة المطلقة من وجهة نظره، والتجارب التي يتحمس لتقديمها، قائلاً “يجب أن تكون الشخصية مؤثرة وذات مضمون، وأن يكون هناك مساحات للزملاء كلهم”.

وكشف حقيقة ما تردد عن مشاركته في الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق” المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تلقى عرضاً للمشاركة بالفعل، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن.