انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تجمهر عدد من الفتيات حول جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، أثناء تسوقها في أحد محلات الرياض.

ويُظهر الفيديو جورجينا داخل المحل بينما تُحيط بها بعض الفتيات لالتقاط صور تذكارية معها.

ويظهر الفيديو أيضًا تجاوب جورجينا مع الفتيات حيث وقفت لالتقاط الصور، ثم أكملت تسوقها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تجمهر حول جورجينا أثناء تسوقها في أحد المولات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.