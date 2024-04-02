كريم محمود عبد العزيز يتذكر والده بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكر الفنان كريم محمود عبدالعزيز والده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز.

ونشر كريم صورة لوالده الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك ياعم الدنيا كلها".

وعلق الفنان مصطفى قمر: "الله يرحمه حبيبي وحبيب الدنيا كلها، ربنا يصبر قلبك يا كريم وينجحك، مبروك على المسلسل".

ومن ناحية أخرى يشارك كريم محمود عبد العزيز في مسلسل"خالد نور وولده خالد نور، الذي يُعرض في السباق الرمضاني الجاري.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

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