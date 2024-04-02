شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 8.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 8، بطولة النجمة نيللى كريم على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يحلم الكابتن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق بتولى المسئولية الفنية لمنتخب مصر، ويبدو أن أحلام كابتن رضا باتت على مقربة من التحقق وخصوصا بعد استخدامه أحجار الطاقة الإيجابية.

فراولة "نيللى كريم" في مسلسل فراولة المعروض على قناة "DMC" استقبلت الكابتن رضا ووضعته في اختبار بغلق قبضة يده على حجر كريم لتجربة تأثير الطاقة عليه.

فشعر بالنوم أولا ثم بعد ذلك شعر بصغر سنه وحاجته للعودة للملاعب ثم صعود فريقه للدوري الممتاز، والفوز في 4 مباريات إلا أنه بعد ذلك خسر 3 مباريات.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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