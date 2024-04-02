شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الملحن محمد يحيى غدا الأربعاء بمسجد الشرطة بالتجمع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقبل الملحن محمد يحيي غدا الأربعاء واجب العزاء في والده المهندس يحيي عيد عبد الجيد، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الأول من الثامنة وحتي العاشرة ونصف بقاعة الروضة والكوثر.

وكان الملحن محمد يحيي قد شيع جنازة والده بمسقط رأسه بإحدى قرى بني سويف، وطلب الملحن محمد يحيي من كل أصدقاىه والمقربين منه الدعاء لوالده مؤكدا أنه يسير في هذه الدنيا برضاه عليه وفقدانه كان صدمة قوية بالنسبة له.

وتعاون الملحن محمد يحيي مؤخرًا مع النجمة إليسا في عدد من الأغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها هنغني كمان وكمان، والعقد، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وقد الأيام وغيرها.

وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها .

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.