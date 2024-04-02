الجمهور يعرقل تصوير “كوبرا” في ٦ أكتوبر.. ومحمد إمام يعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدّى احتشاد عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان محمد إمام حوله الى تعطل تصوير مسلسله “كوبرا” في منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بعد تحقيق المسلسل نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الحالي.

ونشر إمام عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشف فيه عن النجاح الجماهيري الذي يحققه مسلسله حيث تجمع عدد كبير من جمهوره حوله وظلوا يهتفون باسمه، ما اضطر فريق العمل للإحاطة بإمام وإيقاف التصوير، وذلك بعد أن حاصره الجمهور من كل ناحية لالتقاط الصور التذكارية معه والاحتفاء بنجاح المسلسل.

وعلّق محمد إمام على الفيديو بقوله: “إمبارح وأنا بصوّر المسلسل في ٦ أكتوبر المنطقة احتفلت بيا على نجاح كوبرا”.

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل “كوبرا” كلٌ من: مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.