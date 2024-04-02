مسلم يخرج عن صمته ويفجّر مفاجآت حول طلاقه وخطوبته مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ مغني المهرجانات مسلم ضيفاً على برنامج “أسرار” الذي تقدّمه الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة “النهار”، حيث كشف للمرة الأولى عن سبب طلاقه من ميكا البغدادي بعد زواج دام عاماً ونصف عام، وسبب خطوبته بعد فترة قصيرة من طلاقه، ثم فسخ هذه الخطوبة، ليفجّر مفاجأة جديدة ويؤكد عودته الى خطيبته وأسباب عدم إعلان العودة.

في السطور التالية أهم تصريحات مسلم:

– “حياتي الشخصية غطّت على الأغاني اللي بأقدمها، لأن الناس بتحب تعمل كده، وأنا زي أي حد طبيعي أنزل استوري لكن ممكن أتفهم بكذا شكل”.

– “أعلنت طلاقي لأني مكنتش عاوز أوقف حياة علشان خاطر حاجة، وعلشان لو ربنا كرمها بحد غيري، أكيد مش هوقف لها حياتها، وميكا بقت مشهورة مؤخراً وعندها فانز… لأنها بعد ما اتجوزتني اتشهرت”.

– “مطلقتش مراتي لما اتشهرت وبقى معايا فلوس لأني من زمان مرتاح وأنا من الناس المسرفين وكريم مع اللي حواليا”.

– “طلّقت ميكا لأننا مش دماغ بعض ومش واخدين بعض عن حب، وهي كانت صاحبتي في الأول… ومحترمة وما زالت محترمة لكن ما اتفهمناش فقررنا إن كل واحد يعيش حياته ويفضل الطفل ما بينا بكل احترام، وابني حتة من قلبي وعالم تاني بعيداً عن أي حاجة”.

– “قبل ما أخطب كان فيه ستات كتير حواليا، وكان عندي علاقات كتير، لكن علاقات باحترام، وناس كتير ما كانتش موجودة قربت في عز ما طلقت، وحبيت أعمل خطوة الخطوبة عشان أطلع بره الحوارات دي، وعشان محدّش يتعشم خاصة إني بتعامل كويس جداً وممكن حد يفتكر إني بحبه”.

– “أنا طيب والله وبرج الثور وبعامل الناس بحسن نية، وقبل ما أخطب كنت مفكرش مع تلاتة بمعنى إني كنت باعد تلاتة عن حياتي، وفيه بنات كتير اكتشفت إنها حبتني وأنا مكنتش أعرف وعلشان كده وقفت كل ده”.

– “لما خطبت حبيت أعمل ده حتى لو مش متأكد إني بحبها مية في المية، عارف إني قدام هحبها مية في المية لأن هي شخصية تتحب وإنسانة جدعة والكويس في الزمن ده مش كتير”.

– “حابب إن شغلي يتكلم عني وحابب الناس ما تداخلش في حياتي الشخصية لأني في الآخر بتعب وبتفهم غلط، وفي ناس كتير شتمت”.

– “رجعت لخطيبتي وما أعلناش عشان الناس متفكرش إننا بنعمل “تريند” ولقطة لأن هي أنضف من كده، وناوي نعقل ونكبر وما نتسرعش في أي قرار ناخده”.

– “الغلط كان من عندي لأني اتسرعت، لأني كنت زعلان وصعبت عليا نفسي من موقف حصل، وهي ما سابتنيش وجت صالحتني، وزعلت علشان مكملتش 18 يوم خطوبة ودي حاجة مش حلوة قدام الناس ولا كنت حابب إن حد يشمت فيا”.