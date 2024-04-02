نيللي كريم في ردّ قوي على انتصار وباسم سمرة

بطريقة ذكيّة، ردّت الممثلة المصرية، نيللي كريم، على تصريحات مواطنتها الممثلة انتصار بشأن أن في بداياتها كانت راقصة باليه وتعلّمت منها ومن باسم سمرة التمثيل وذلك خلال مشاركتها في مسلسل “ذات” الذي عرض في عام ٢٠١٣.

وقالت نيللي كريم خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” ان “بتاعت الباليه دي مش جاية من الشارع”، مشيرة انها درست في أكاديمية الفنون معهد الباليه، كما درست قسم إخراج مسرح مع كبار الأساتذة المحترمين،

وأكّدت نيللي ان ليس عيبًا ان تتعلّم منهما، فهما من كبار الممثلين ولها الشرف انها عَمِلت معهما.

وشدّدت نيللي ان “طول ما هي على قيد الحياة وفي المهنة ستتعلّم”.

كما ردّت نيللي على تصريحات الممثل باسم سمرة الأخيرة بأنها رفضت مشاركته في مسلسل من بطولتها، واستبدلته بزوجها لاعب الإسكواش هشام عاشور، واكّدت ان كلام سمرة غير صحيح لأن آخر عمل قدّمته معه كان في عام ٢٠١٣ وهو مسلسل “ذات” وليس عيبًا ان تتعلم منه التمثيل.

يذكر أن نيللي كريم تشارك في النصف الثاني من السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٤، بمسلسل “فراولة” المؤلف من ١٥ حلقة، وتدور قصته في إطار كوميدي خفيف من تأليق محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم كل من شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وعدد من ضيوف الشرف.