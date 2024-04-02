فيديو طريف يكشف الشبه بين باريس هيلتون وابنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح جداً أن ابن باريس هيلتون قد ورث منها الكثير من ملامحها الجميلة، لكن على ما يبدو فإن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل كسب منها أيضاً ضحكتها المميزة والجذابة.

ونشرت النجمة باريس هيلتون على صفحتها في تيك توك وكذلك في إنستغرام فيديو لابنها فينيكس البالغ من العمر 15 شهراً، يظهر فيه كيف يقلد الطفل ضحكة أمه بشكل متقن.

وظهر فينيكس بالفيديو وهو مستلقٍ على بطن والده كارتر ريوم، بينما كانت هيلتون تخضع لجلسة تصوير ومحاطة باللون الزهري.

وبينما يلعب ريوم، البالغ من العمر 43 عاماً، مع ابنه كانت هيلتون تشجعه وتضحك؛ ليطلق بعدها هو نفس الضحكة المثيرة للدهشة، ما شكل مفاجأة لهيلتون التي بدت بغاية الفرح من تصرفه.

وكانت باريس قد احتفلت ببلوغ ابنها عامه الأول في يناير من العام الجاري عبر منشور مؤثر على إنستغرام، قدَّمت النجمة البالغة من العمر 42 عاماً من خلاله لمحة جميلة ومليئة بالمشاعر حول السنة الأولى من حياة ابنها.

وبدأت هيلتون منشورها بعبارات مليئة بالمشاعر، تعبر عن السعادة والحب تجاه ابنها الذي أضاء حياتها، ممتنة للحظات الجميلة التي قضتها معه في السنة الأولى من حياته.

كما تحدثت هيلتون بإعجاب عن تجربتها بوصفها أماً، معبرة عن امتنانها اللانهائي لكونها خاضت هذه التجربة؛ فبالنسبة لها كل يوم مع ابنها هو هدية لا تُقدر بثمن، وتجعلها تشعر بامتنان دائم، وسعادة كبيرة بأنها أمّ.

وشاركت النجمة تفاصيل من اللحظات الخاصة بينها وبين ابنها خلال رحلتهما معاً في عامه الأول.

وفي منشورها، نشرت باريس عدة صور جميلة لابنها في لحظات وأوقات مختلفة، مبيِّنة تطور ابنها خلال الأشهر القليلة الماضية، من اللحظات الأولى في الطائرة الخاصة إلى جلسات اللعب والضحك في المنزل وأوقات الاحتفال واللعب في غرفته، وحتى وجوده معها في الأستديو أثناء العمل على مشروعها الموسيقي.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق كتبت فيه: “منذ عام واحد، دخل ملاك صغير جميل حياتنا، وجلب معه الكثير من الحب والسعادة، يا صغيري الغالي، أنت أكثر من حلم يتحقق، أنت تجعل حياتي كاملة، كل يوم معك هو هدية لا تُقدر بثمن، وأنا ممتنة بلا نهاية لأكون أمك”.

وتابعت: “احتفالاً بذكرى ميلادك الأول؛ أتمنى لك حياة مليئة بالضحك والحب والمغامرات الرائعة مع عائلتنا، يوم ميلاد أول سعيد”.