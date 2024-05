هل ييكون أوستن باتلر بديلاً لـ جوني ديب في Pirates of the Caribbean؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت بعض التقارير الصحفية عن احتمال انضمام الممثل أوستن باتلر إلى طاقم عمل فيلم Pirates of the Caribbean بدور الشخصية الرئيسيّة، الكابتن جاك سبارو.

وانتشر هذا الخبر انطلاقاً من تقرير نشرته The DisInsider أُشير فيه أنّ “ديزني” كانت ترغب في العمل مع بتلر في مشروع رفيع المستوى، وفكّرت حتى في فترة في إشراك الممثل في فيلم Hercules.

كما ذكر التقرير أنّ “ديزني تريد أن يشارك الممثل في Pirates of the Caribbean، ولكن لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى ما إذا كان ذلك سيحدث في نهاية المطاف.

وباتلر ليس الاسم الوحيد الذي تناقلته الصحف كبديل عن جوني ديب لأداء شخصية جاك سبارو. ففي فترة من الفترات، قيل إنّ نجمة باربي، مارغوت روبي، هي من ستأخذ الدور، وفي الآونة الأخيرة، تردّدت شائعات بأنّ نجمة The Bear، آيو إدبيري، ستلعب الدور.

وسط كل تلك التكهنات، وفيما أكّد المنتج جيري بروكهايمر أنّ هناك خططاً لإنتاج جزء جديد من الفيلم، لم يتمّ حتى الساعة الإعلان رسمياً عن أي من أعضاء طاقم الممثلين المشاركين فيه.

يُشار إلى أنّ منذ عام 2003، قام النجم جوني ديب بتجسيد دور الكابتن جاك سبارو، آسراً المشاهدين بأدائه وتجسيده لهذه الشخصية التي أصبحت محبوبة الجماهير.

وأكّد ديب أنّه لن يلعب هذا الدور مرّة أخرى، حتى ولو دفعت له “ديزني” مبالغ طائلة، وذلك بعدما تخلّت عنه الشركة ومُنع من تمثيل الشخصية بسبب تضرّر سمعته، على ضوء تهمة العنف المنزلي الموجّهة إليه.

وعلى مرّ السنين، أنتجت “ديزني” 5 أجزاء من الفيلم وهي على التوالي: The Curse of the Black Pearl (2003)، Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)، Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)، Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)، Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).