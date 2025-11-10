وفاة ليني ويلكنز أسطورة الـ "أن بي ايه" عن 88 عاما

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تُوفي ليني ويلكنز أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المدرج اسمه في قاعة المشاهير كلاعب ومدرب، عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لما أعلنت عائلته الأحد.

خاض ويلكنز 15 موسما في الدوري الأميركي، واختير تسع مرات للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، كما تصدر قائمة افضل الممررين مرتين.

شغل منصب لاعب ومدرب معا طوال أربعة مواسم، ثلاثة منها مع فريق سياتل سوبرسونيكس (أوكلاهوما سيتي ثاندر حاليا) وواحد مع بورتلاند ترايل بلايزرز، قبل أن ينطلق في مسيرة تدريبية كاملة اتسمت بالنجاح.

قاد ويلكنز فريق سوبرسونيكس لتحقيق لقبه الوحيد في الدوري في عام 1979، كما أشرف على كل من كليفلاند كافالييرز، أتلانتا هوكس، تورنتو رابتورز ونيويورك نيكس، في مسيرة امتدت من 1969 حتى 2005.

ووصف آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري، ويلكنز قائلا في بيان "ليني ويلكنز جسّد أفضل ما في الـ +أن بي ايه+: لاعب ادرج اسمه في قاعة المشاهير، ومدرب مدرج في قاعة المشاهير، وأحد أكثر السفراء احتراما لهذه الرياضة".

وأضاف سيلفر "إلى درجة أنه قبل أربع سنوات، حصل ليني على شرف استثنائي بأن يُدرج ضمن قائمة أفضل 75 لاعبا وأفضل 15 مدربا في تاريخ الدوري".

وبعدما شغل منصب مساعد مدرب فريق الأحلام للمنتخب الأميركي "دريم تيم" الفائز بذهبية أولمبياد برشلونة 1992، قاد ويلكنز لاحقا تشكيلة نارية أخرى ضمت كل من شاكيل أونيل، حكيم أولاجوون، تشارلز باركلي وديفيد روبنسون إلى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتلانتا 1996.

ويملك ويلكنز رقما قياسيا لافتا بخوضه 2487 مباراة كمدرب في الدوري، في حين يحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكثر المدربين فوزا بـ 1332 مباراة خلف غريغ بوبوفيتش ودون نيلسون.