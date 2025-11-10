تكنولوجيا: Gemini يجعل Google Maps أذكى على اندرويد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في توسيع تجربة Gemini داخل تطبيق Google Maps لتشمل ميزة التنقّل على نظامي اندرويد وiOS، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على صفحات الأماكن.

وتصف الشركة هذه التجربة بأنها “قيادة تفاعلية بدون استخدام اليدين”، تشبه وجود صديق مطّلع بجانبك يساعدك بثقة على الوصول إلى وجهتك.

يحل Gemini محل مساعد جوجل الصوتي داخل تجربة التنقّل، حيث يظهر رمز الشرارة المميزة له في الزاوية العلوية. يمكن للمستخدم الضغط عليه أو تفعيل الأمر الصوتي “Hey Google” لطرح أسئلة حول الرحلة، مثل أماكن تناول الطعام القريبة، أو توافر مواقف السيارات، أو محطات الشحن للسيارات الكهربائية على الطريق.

يستفيد Gemini من قدراته في المحادثة وتلخيص المعلومات لتقديم إجابات دقيقة اعتمادًا على قاعدة بيانات Google Maps التي تضم أكثر من 250 مليون منشأة، بالإضافة إلى مصادر موثوقة أخرى من الويب. كما يمكن الإبلاغ صوتيًا عن الحوادث أو الازدحام أو الفيضانات أثناء القيادة، بطريقة شبيهة بما يقدمه تطبيق Waze.

يوفر Gemini أيضًا أدوات مساعدة إضافية مثل إضافة المواعيد إلى التقويم، تلخيص الرسائل الإلكترونية، أو مشاركة وقت الوصول المتوقع. ويمكن للمستخدم طلب معلومات أكثر تفصيلًا أثناء التنقل، مثل إيجاد مطعم مناسب ضمن الميزانية على الطريق، ثم تأكيد الوجهة أو حتى إنشاء حدث جديد في التقويم.

من المقرر طرح تجربة التنقّل باستخدام Gemini في تطبيق Google Maps خلال الأسابيع المقبلة على اندرويد وiOS، على أن تتوفر في جميع المناطق التي يعمل فيها Gemini حاليًا. كما تخطط جوجل لإضافة الدعم إلى Android Auto قريبًا، وتدرس إمكانية توسيع التجربة إلى CarPlay.

المصدر