خاص – أسماء جديدة تنضم إلى مسلسل “المحافظة ١٥” مع كارين رزق الله ويورغو شلهوب

حصل موقع “الخليج 365” على معلومات خاصة حول المسلسل اللبنانيّ الجديد “المحافظة ١٥” الّذي يجمع من جديد الثّنائي كارين رزق الله ويورغو شلهوب بعد النّجاح الكبير الّذي حقّقاه في مسلسل “قلبي دقّ”.

وعلمنا بانضمام وجوه جديدة إلى المسلسل وهنّ الممثلات فيفيان أنطونيوس وأنطوانيت عقيقي ولمى لوند، ما يزيد من تشويق العمل المنتظر ويَعِدُ بمزيجٍ من الأسماء المخضرمة والوجوه المحبوبة في الدراما اللبنانيّة.

المسلسل من إنتاج شركة “مروى غروب” لصاحبها المنتج مروان حدّاد، فيما تولّت كارين رزق الله كتابة النّصّ الّذي يمتدّ على ثلاثين حلقة، ويُعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٦ عبر شاشة MTV اللبنانيّة، على أن يتولّى المخرج سمير حبشي إخراج العمل الّذي سيبدأ تصويره في السّابع عشر من الّشهر الجاري بين منطقتَي الشّمال وجبل لبنان، على أن يشكّل إنتاجًا لبنانيًّا – سوريًّا مشتركًا، هذا ما يمنحه طابعًا غنيًّا من حيث اللهجة والبيئة والأداء الدّراميّ.

ويُرتقب أن يكون “المحافظة١٥” محطّة جديدة في مسيرة كارين رزق الله الّتي تواصل ترسيخ حضورها ككاتبة وممثّلة ذات بصمة خاصّة في الدّراما اللبنانيّة، في حين يعود يورغو شلهوب ليمثّل شخصيّة جديدة تؤكّد عمق تجربته الفنّيّة وتنوّعها