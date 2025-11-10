برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق النسخة الـ3 لقمة "إماراتيات ملهمات" 12 الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق ‎تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فعاليات النسخة السنوية الثالثة من قمة "إماراتيات ملهمات" 12 نوفمبر الجاري في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وبناءً على النجاح الذي حققه الحدث في السنوات السابقة، تنعقد نسخة عام 2025 تحت شعار "أطلقي العنان لتأثيرك" لتسلط الضوء على نجاح السيدات الإماراتيات في وضع بصمة إيجابية جليّة في المجتمع بما يؤكد التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم تطور المرأة والاحتفاء بإنجازاتها والتأكيد على دورها الحيوي في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن قمة "إماراتيات ملهمات" تعكس الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تمكين المرأة الإماراتية وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الدولة وازدهارها، فبفضل الدعم المتواصل من سموها، أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً في الطموح والريادة والعطاء المجتمعي، قادرة على تحويل التأثير الإيجابي إلى إنجازات ملموسة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وإننا في الاتحاد النسائي العام نحرص من خلال هذا الحدث على إبراز قصص نجاح المرأة الإماراتية، وتكريم نماذجها الملهمة التي تجسد قيم القيادة والابتكار والمسؤولية المجتمعية التي أرستها سموها في مسيرة النهضة الوطنية .

وتجمع قمة "إماراتيات ملهمات" أكثر من 600 شخصية ملهمة من مختلف الخلفيات، من الرجال والنساء، خلال يومٍ حافل بالنقاشات والجلسات الحوارية وجلسات التدريب والتمارين الذهنية.

وتم إعداد برنامج فعاليات الحدث بما يعزز الحوار والتواصل والتعاون بين صنّاع التغيير الذين يضطلعون بدور فاعل في مسيرة النمو والابتكار المستمرة في الدولة.

‎ من جانبها قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث" إنه تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يتم تكريم السيدات الإماراتيات الملهمات اللاتي يضعن بصمة إيجابية في كل ما يحيط بهنّ يومياً، ويواصلن صناعة مستقبلهن الزاهر .

وأضافت: " يسعدنا المشاركة في تنظيم قمة "إماراتيات ملهمات 2025 " التي تحتفي بقوة تأثير الإماراتيات الملهمات وتُبرز قدرتهن الاستثنائية على تحويل الطموح إلى عمل بنّاء، استنادا إلى إرث حافل بالنجاح، و تفخر مجموعة "بيورهيلث" بلعب دور فاعل في رحلة تمكين بنات الوطن، ودعم الرؤى الوطنية في دولة الإمارات وإلقاء الضوء على العزيمة والإصرار والمرونة التي تتحلى بها المرأة الإماراتية، التي نثق بقدرتها الاستثنائية على مواصلة رسم ملامح التقدم والازدهار لأجيال المستقبل".

وتشهد نسخة هذا العام من الحدث تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الذي تم إطلاقه في عام 2024 بجهود خمس قائدات إماراتيات ملهمات وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام بهدف تمكين السيدات الإماراتيات في مختلف القطاعات وتعزيز نموهن وتقدمهن من خلال مدّهن بالإرشاد والفرص والتوجيه.

وتلتزم مجموعة "بيورهيلث" بدعم المرأة الإماراتية عبر العديد من المبادرات والبرامج المبتكرة، من بينها مسيرة المرأة الإمارتية ومركز التطوير الإماراتي، الذي يعمل على صقل مهارات الكفاءات الإماراتية الموهوبة من خلال جلسات التدريب والإرشاد وبرامج التطوير الوظيفي التي تعدّهم لتولي مناصب قيادية ضمن المجموعة.

وإلى جانب مجموعة من الشراكات المجتمعية التي تعزز الشمول والقيادة في الرعاية الصحية، تعكس هذه المبادرات الاستثمار المستمر لمجموعة "بيورهيلث" في تطوير المواهب الوطنية، وخلق فرص النمو والتمكين للنساء ليتمكنّ من القيادة على مختلف المستويات المؤسسية وضمن المنظومة الصحية ككل.

‎ وحققت قمة "إماراتيات ملهمات" منذ تأسيسها وتيرة نمو لافتة لتتحول إلى حِراك وطني مؤثر يجسد طموحات المرأة الإماراتية ويعلي صوتها ويبرز إنجازاتها وطموحاتها المتنامية، حيث يدعم الحدث نموها الشخصي والمهني ويعزز إسهاماتها في المجتمع.

وتنعقد نسخة عام 2025 بناءً على هذه الرؤية بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وحرصها الدائم على دعم المرأة الإمارتية لتكون شريكة فاعلة في مسيرة نماء وازدهار دولة الإمارات.