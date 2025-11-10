نهيان بن مبارك ورئيس وزراء كيرالا يشهدان احتفال "يوم كيرالا" بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، فعالية "MALAYALOTSAVAM" احتفالا بذكرى مرور سبعين عامًا على تأسيس ولاية كيرالا - Kerala Piravi .

جرى الاحتفال في نادي أبوظبي للجولف، بحضور معالي ساجي تشيريان وزير ثقافة كيرالا، والسفير الدكتور ميتال، ورجل الأعمال يوسف علي إم. إيه، وجمعٍ من كبار الشخصيات، وبمشاركةٍ تجاوزت 5.000 من أبناء الجالية المالايالية في الدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الرئيسية: "يسعدني للغاية أن أرحّب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتوجّه إليكم جميعًا بأطيب التحيات وخالص التقدير.. إنّه لشرفٌ كبير أن تكونوا معنا اليوم".

وأكد معاليه تقدير دولة الإمارات للدعم المتواصل للعلاقات الوثيقة بين كيرالا والهند والإمارات، وأن القيم والمصالح المشتركة تمكّننا من المضيّ معًا نحو عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.

ونوّه معاليه بالسفير الدكتور ميتال وإسهاماته في تعزيز العلاقات الممتازة بين البلدين، وقال: "أثني على الصديق العزيز يوسف علي إم. إيه لدوره المحوري في توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية فهو ابنٌ مخلص ليس لكيرالا فحسب بل للإمارات أيضًا.

وشكر معاليه الحضور على الاحتفاء بالهوية الثقافية واللغوية لكيرالا، مشيرًا إلى أن المجتمع الكيرالي العالمي معروف بموهبته وكفاءته وحيويته، وأن التمسّك بالثقافة والتراث يبعث على الفخر ويثري المشهد الإيجابي في الدولة.

وأشار معاليه إلى أن أبناء كيرالا يُشكّلون جزءًا أصيلًا ومقدّرًا من نسيج المجتمع الإماراتي، وأن تميّز الولاية في التعليم أسهم في إضافة نوعية لمسيرة الازدهار في الدولة والمنطقة.

وأعرب معاليه باسم شعب الإمارات عن الشكر لجهد الجالية المالايالية وموثوقيتها وصِدق عطائها، مؤكدًا أنهم عنصر لا يُقدَّر بثمن في مجتمعنا، وأوضح أن تفاعلاته معهم كانت دائمًا مُلهمة.

ونوه معاليه إلى أن الارتباط العميق بالجذور، بالتوازي مع المساهمة الفاعلة في نهضة الإمارات، يُثري البلدين معًا، وأن تنوّع سكان كيرالا يعكس تنوّع الإمارات حيث تعيش جنسيات وديانات متعددة في وئام وتعاون، تحت "خيمة عربية كبيرة" تتّسع للجميع.

وأكد معاليه أن الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تمضي في مسيرة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي مسترشدةً بقيم الرحمة وصون كرامة الإنسان، وأن قوّة الإمارات تنبع من تنوّعها وتكامل مهارات وخبرات جميع من يعيش ويعمل على أرضها، مع التزام راسخ بمجتمعٍ شاملٍ ومتسامحٍ ومرحبٍ بالجميع.

وقال معاليه مخاطبًا الحضور: "إنّ صداقتنا مع كيرالا ومع الهند قديمةٌ ومتجذّرة في الاحترام المتبادل والتعاون فلْتكن لقاءاتٌ كهذه منصّةً للحوار والتفاهم وفرصًا لمزيد من التعاون والتقدّم المشترك".

وأوضح معاليه أن كيرالا نموذجٌ مُشرِق لقوة الهند وإنجازاتها في التعليم والتنمية المستدامة والتقدّم التكنولوجي، وأن قيم الكرم وخدمة الآخرين التي يتحلّى بها شعبها تستحق التقدير، مثنيًا على "قصة كيرالا" في القضاء على الفقر المدقع بوصفها إنجازًا استثنائيًا ومثالًا يُحتذى.

وهنأ الجميع بـ"يوم كيرالا"، مؤكدًا الاعتزاز بالثقافة والإنجاز والإسهام الإيجابي للجالية في الإمارات والعالم، والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا لشعبي الإمارات والهند.

من جانبه، أعرب معالي بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته للفعالية وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مبادرات معاليه في ترسيخ قيم التسامح والتعايش تُلهِم المجتمعات وتُعزّز جسور التعاون بين كيرالا والإمارات.

ونوّه بالدعم الذي تحظى به الجالية المالايالية في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يُترجم إلى فرصٍ واقعية للنمو والازدهار، وعبر عن تطلع حكومته لتوسيع الشراكات في الاستثمار والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية وتبادل الخبرات في التعليم والصحة والتكنولوجيا، وهنأ أبناء الجالية بمناسبة "كيرالا بيرافي" وعبر عن تمنياته بعلاقاتٍ أوثق في المستقبل.

يُصادف يوم كيرالا (Kerala Piravi) الأول من نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس الولاية في عام 1956 ويهدف تنظيم "MALAYALOTSAVAM" في أبوظبي يوم 9 نوفمبر 2025 إلى تقديم صورة شاملة عن إنجازات كيرالا على مدى سبعة عقود، وإبراز إرثها الثقافي وتقدّمها الزراعي والصناعي، عبر عروضٍ فنية وبرامج مجتمعية تُعزّز الحوار والتواصل بين الثقافات.