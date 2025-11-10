صراع أنجلينا جولي وبراد بيت يتصاعد… ورسائلها السّرّيّة تكشف المستور

لعدّة سنواتٍ، شكّل براد بيت وأنجلينا جولي واحدة من أكثر الثّنائيّات شهرة في هوليوود. ومنذ طلاقهما في أواخر عام ٢٠٢٤، ظهر العديد من التّصريحات لأنجلينا، تحدّثت فيها عن زواجها السّابق، وحضانة أولادهما، والمزرعة الّتي يتشاركان ملكيّتها في شاتو ميرافال بفرنسا.

أحدث ما تمّ الكشف عنه في هذه القضيّة هو دعوى قضائيّة رفعها براد بيت ضدّ زوجته السّابقة مطالبًا بتعويضٍ قدره خمسة وثلاثون مليون دولار، بالتّزامن مع تسريب رسائل بريد إلكترونيّ خاصّة بأنجلينا جولي. وقد اطّلعت صحيفة USA Today على تلك الرّسائل الّتي كشفت الحالة النّفسيّة الصّعبة الّتي كانت تعيشها الممثّلة خلال تلك الفترة، إذ كتبت:

“أحتاج إلى التّخلّص من كلّ الضّغوط… أشعر بأنّني مريضة من شدّة القلق.”

تعود هذه الرسائل إلى شهر أيار/مايو ٢٠٢١، وعلى الرّغم من أنّ بعضها خضع للحجب الجزئيّ، فقد تمكّنت الصّحيفة من استعادة أجزاء من مضمونها. وجاء في إحدى المراسلات:

“أرغب في أن نبحث عن طريقةٍ للحصول على دعمٍ أفضل، وألّا نستمر في علاقاتٍ تُسبب لي التّوتر كما ترى.”

وكانت الرّسالة موجّهة إلى ممثّلها التّجاريّ في ذلك الوقت.

من جهة أخرى، اتّهم محامي أنجلينا جولي النّجم براد بيت بمحاولة “التّحكّم والمضايقة المستمرّة” لموكّلته.

كما أشارت جولي في إحدى تلك الرسائل إلى شقيقها جيمس هافن قائلة:

“الأوضاع الماليّة مثل حالة جيمي، إذ إنّي أقدّم المساعدة ولا أتلقّى حتّى كلمة شكر… أمر غير مقبول.”

وفي تشرين الثّاني/نوفمبر ٢٠٢٣، قدّم الفريق القانوني لبراد بيت رسالة إلكترونيّة أخرى في إطار الدّعوى، جاء فيها أنّه يسعى للحصول على تعويضٍ عن الأضرار الّتي لحقت بعمليّات مزرعة ميرافال المستمرّة، وذلك بعدما قامت أنجلينا ببيع حصّتها في المشروع دون الحصول على موافقته.

وطالب بطل فيلم Troy محامي جولي بتسليم جميع الرّسائل الإلكترونية في ملفٍ قانونيّ ضخم من ٢٨٦ صفحة، في حين رفض فريقها القانونيّ ذلك مستندًا إلى الامتياز بين المحامي والموكّل.

وفي بيانٍ صادر عن محامية أنجلينا جولي، أكّدت أنّ “هذه الدّعوى ليست سوى استمرارٍ لمحاولات السّيّد بيت على مدى سنواتٍ لمضايقة أنجلينا والسّيطرة عليها.”