تكنولوجيا: Google Home يزداد ذكاءً لكنه ما زال يرتكب أخطاءً غبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل Gemini رسميًا إلى Google Home، ليمنح المستخدمين لمحة عن رؤية جوجل لمستقبل المنازل الذكية. ورغم أن التجربة تكشف عن قدرات مبهرة، إلا أن الذكاء الاصطناعي ما زال يقع في أخطاء بسيطة تُقلل من كفاءته.

على مدى الأسابيع الماضية، اختبر بعض المستخدمين Gemini في أجهزة Google Nest، وكانت الانطباعات متباينة. من جهة، أضاف Gemini ميزات عملية مثل خاصية “Ask Home” التي تتيح البحث عن أحداث معينة مباشرة بالصوت، مثل سؤال “أين اللابتوب؟” لتحصل على إجابة فورية من الكاميرا.

كما تعتمد التقنية على رؤية Gemini لتصنيف ما يظهر في بث كاميرات Nest بشكل ذكي، مما يُغني عن التنبيهات العامة السابقة مثل “شخص مرّ أمام الكاميرا”.

ميزة أخرى هي “Home Brief”، التي تقدم ملخصًا يوميًا للأحداث المسجلة من الكاميرات. إلا أن هذه الوظائف، رغم فائدتها، تعاني من مشاكل في الدقة. إذ قد يخطئ Gemini في وصف ما يراه، مثل اعتبار عربة رياضية دراجة، أو تصنيف إخراج القمامة كعملية تسليم طرد. حتى الألوان أحيانًا تُعرض بشكل غير صحيح.

وفي حالات نادرة، فشل النظام في التعرّف على أدوات خطيرة مثل السكاكين أو الأسلحة، وهو ما يثير القلق نظرًا لطبيعة الأجهزة الأمنية.

كما أن سرعة Gemini في تنفيذ الأوامر لا تزال محدودة، إذ قد تستغرق الإجابة 20 ثانية أو أكثر. ومع ذلك، يبقى المشروع في مرحلة الوصول المبكر (Beta)، ما يعني أن التجربة ستتحسن مع الوقت.

بشكل عام، تُظهر تجربة Gemini مع Google Home قاعدة واعدة، لكنها تذكّر بأن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من تطور، ما زال عرضة لأخطاء “غبية” ناتجة عن ثقته الزائدة بنفسه.

