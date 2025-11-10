تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز يقتحمان غرف العمليات.. هكذا سيغيران مستقبل الجراحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلّط معهد العمل والتكنولوجيا في جامعة Westfälische Hochschule Gelsenkirchen الضوء في أحدث تقاريره على مشروع KARVIMIO البحثي، الممول من وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية.

يهدف المشروع إلى دراسة كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز داخل غرف العمليات لدعم المساعدين الجراحيين وتعزيز سلامة المرضى.

يركّز المشروع على تطوير ما يُعرف بـ”التعليمات المدمجة” التي تُعرض مباشرة أمام المستخدم عبر نظارات الواقع المعزز مثل HoloLens 2.

يستطيع الذكاء الاصطناعي التعرّف على الأداة الجراحية المستخدمة، ثم يعرض إرشادات الاستخدام فوقها في الوقت الحقيقي، ما يُغني عن الكتيبات الورقية غير المناسبة للبيئة المعقمة. كما تُسهم كاميرات العمق في اكتشاف الأدوات حتى خارج مجال رؤية المستخدم.

يتّبع الفريق البحثي بقيادة إلينا فيتزنر والدكتور بيتر إنسته نهجًا يعتمد على إشراك المستخدمين في جميع مراحل التطوير، من خلال ورش عمل وتجارب ميدانية. ركّز المشاركون على ضرورة وضوح الألوان وسهولة القراءة، بينما أبدى البعض مخاوف من أن تصبح الأنظمة مزعجة أثناء العمليات الحساسة، أو أن يؤدي الاعتماد المفرط عليها إلى تراجع الخبرة البشرية.

إلى جانب الجوانب التقنية، يدرس المشروع الأبعاد الأخلاقية والقانونية والاجتماعية ضمن إطار ELSI، بما في ذلك حماية البيانات والمسؤولية المهنية وتعزيز الثقة في التقنية. الهدف النهائي هو تطوير أنظمة تدعم قدرات الإنسان بدلاً من أن تحلّ محلّه.

ويرى الباحثون إمكانات واسعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز ليس فقط أثناء العمليات، بل أيضًا في تدريب الكوادر الجراحية وتحسين سير العمل داخل وحدات التعقيم المركزية.

