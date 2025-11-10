تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 10-11-2025

انزلق أسعار النفط خام برنت (Brent) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ضمن مسار هابط يهيمن على الحركة الفنية للزوج خلال المدى القصير، حيث يستمر السعر بالتحرك بمحاذاة خط ميل سلبي يدعم استمرار الضغوط البيعية، ويأتي هذا الأداء الضعيف رغم محاولات محدودة للتماسك، إلا أن الاتجاه الرئيسي الهابط لا يزال هو المسيطر.

كما يعزز استمرار التداول تحت المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 من قوة الضغط السلبي وتأكيد التوجّه الهابط، إلى جانب إشارات الضعف التي تظهر على مؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى احتمالية امتداد التراجع ما لم نشهد اختراقات فنية لمستويات مقاومة مؤثرة تعيد الزخم الإيجابي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل