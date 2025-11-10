أليكس ثورن: البيتكوين فقد مكانته كأهم صفقة في 2025 لكن الاهتمام سيعود إليه قريبًا

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 09:36 صباحاً - رغم أن التفاؤل حول البيتكوين (BTC) كان أقوى بكثير في بداية العام، فإن الوقت قد لا يطول قبل أن تستعيد العملة المشفرة الزخم نفسه، وفقًا لما قاله أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في شركة Galaxy Digital.

وقال ثورن في مقابلة مع قناة CNBC يوم الجمعة:

“الاهتمام سيعود إلى البيتكوين، فهو دائمًا ما يعود.”

وأوضح أن البيتكوين كانت الصفقة الأبرز في العالم مطلع العام بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفًا:

“بالنسبة للمستثمرين حول العالم، وفي مختلف فئات الأصول… لم يعد ذلك صحيحًا لبقية العام.”

المستثمرون حولوا اهتمامهم إلى قطاعات أخرى

وأشار ثورن إلى أن المستثمرين حوّلوا أنظارهم إلى مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والتقنيات الكمية والذهب.

وقال:

“كانت هناك الكثير من الفرص لتحقيق المكاسب هذا العام، ما حدّ من توجيه الاستثمارات نحو البيتكوين.”

وأضاف أن السوق تدخل الآن مرحلة أكثر نضجًا، موضحًا أن انتقال ملكية البيتكوين من المستثمرين القدامى إلى الجدد يمثل أمرًا صحيًا للغاية لتوزيع الأصول بشكل أوسع.

ورغم أن ثورن لا يزال متفائلًا بالبيتكوين على المدى الطويل، فقد خفّض توقع شركة Galaxy Digital لسعر نهاية العام من 185 ألف دولار إلى 120 ألف دولار.

ويعني ذلك أن ارتفاع السعر إلى 120 ألف دولار سيمثل زيادة بنحو 17% عن السعر الحالي البالغ حوالي 102,080 دولارًا، بحسب بيانات CoinMarketCap.

البيتكوين تراجع بنسبة 15.72% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

القطاعات التي قال ثورن إنها تجذب اهتمام المستثمرين بعيدًا عن البيتكوين وخاصة الذهب هي ذاتها التي غالبًا ما يُقارن بها البيتكوين.

وكان محللو جي بي مورغان (JPMorgan) قد قالوا مؤخرًا إن ارتفاع تقلبات الذهب خلال صعوده إلى أعلى مستوياته في أكتوبر جعله أكثر خطورة، ما جعل البيتكوين أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث انخفض معدل تقلب البيتكوين مقابل الذهب إلى 1.8، أي أن البيتكوين يحمل مخاطرة تعادل 1.8 ضعف الذهب.

الجدل حول الحوسبة الكمية يقسّم مجتمع البيتكوين

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أفادت تقارير في 10 أكتوبر بأن البيتكوين وسهم إنفيديا (NVDA) أصبحا يتحركان بشكل متزامن أكثر من أي وقت خلال العام الماضي، ما أثار قلق بعض المحللين من فقاعة محتملة تشبه فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات.

أما بشأن الحوسبة الكمية، فيستمر الجدل داخل الصناعة حول مدى خطورتها على البيتكوين.

فقد قال أميت ميهرا من Borderless Capital إن الحوسبة الكمية لا تزال بعيدة لسنوات عن أن تشكّل تهديدًا حقيقيًا للبيتكوين.

لكن تشارلز إدواردز، مؤسس صندوق Capriole المتخصص في أصول البيتكوين الرقمية، يرى أن الوضع أكثر إلحاحًا، مؤكدًا أن على الصناعة التحرك بسرعة لتطبيق حلول وقائية قبل فوات الأوان.