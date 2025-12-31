Bubblemaps: إيردروب Lighter بقيمة 675 مليون دولار يصبح عاشر أكبر إيردروب في تاريخ العملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:51 مساءً - نفذت منصة Lighter، وهي بورصة لامركزية (DEX) تتيح تداول العقود الدائمة، واحدة من أكبر عمليات توزيع التوكنات المجانية في تاريخ سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع، وذلك في وقت واصل فيه منتقدون التشكيك في طريقة توزيع معروض التوكن الخاص بالمشروع.

وبحسب منصة Bubblemaps المتخصصة في تصور بيانات البلوكشين، قامت Lighter يوم الثلاثاء بإيردروب ما مجموعه 675 مليون دولار من توكنات Lighter Infrastructure Tokens المُرمز (LIT) إلى المشاركين الأوائل. وكتبت Bubblemaps في منشور على منصة X يوم الثلاثاء: “تم إيردروب 675 مليون دولار للمشاركين الأوائل. تم سحب 30 مليون دولار من Lighter فقط”.

وبهذا الرقم، يصبح إيردروب Lighter عاشر أكبر إيردروب في تاريخ العملات الرقمية من حيث القيمة بالدولار الأميركي، وفقًا لبيانات مجمّع بيانات العملات الرقمية CoinGecko.

وتجاوز إيردروب Lighter إيردروب شبكة 1inch Network البالغ 671 مليون دولار ليحتل المركز العاشر، لكنه بقي خلف إيردروب LooksRare الذي بلغت قيمته 712 مليون دولار في عام 2022.

مع ذلك، تبدو قيمة 675 مليون دولار متواضعة مقارنة بقيمة 6.43 مليار دولار التي جرى توزيعها عبر إيردروب Uniswap في عام 2020، والذي لا يزال الأكبر في تاريخ القطاع حتى اليوم.

أكبر 10 إيردروبات في تاريخ العملات الرقمية. المصدر: Coingecko.com

المحتفظون بالتوكن يواصلون الاحتفاظ بعد حدث إنشاء التوكن

أفاد بعض أوائل مستخدمي Lighter، مثل المستثمر في العملات الرقمية المعروف باسم مستعار “Didi”، بأنهم تلقوا إيردروبًا تجاوزت قيمته مئات الآلاف من الدولارات من هذه البورصة اللامركزية.

ومع ذلك، واعتبارًا من يوم الأربعاء، أظهرت البيانات أن نحو 75% من متلقي الإيردروب ما زالوا يحتفظون بتوكنات LIT، في حين قام 7% من المتلقين بشراء المزيد من التوكنات من السوق المفتوحة، في إشارة إلى ثقة متزايدة في توكن البورصة الذي طال انتظاره، وذلك بحسب بيانات شاركها محلل البلوكشين Arndxt في منشور على منصة X.

ورغم ذلك، عبّر مستثمرون عن مخاوفهم بشأن اقتصاديات الرمز (التوكنوميكس) الخاص بـ Lighter، إذ إن 50% من إجمالي معروض توكن LIT مخصص للنظام البيئي، بينما تم تخصيص الـ50% المتبقية للفريق والمستثمرين، مع فترة حظر لمدة عام واحد وجدول استحقاق يمتد لعدة سنوات.

وأشار بعض أعضاء المجتمع إلى أن تخصيص 50% للفريق يعد مرتفعًا بشكل مفرط بالنسبة لمشروع تمويل لامركزي، في حين انتقد آخرون التوكنوميكس لكونها تشبه النموذج المعتمد لدى أحد أبرز منافسي المشروع، Hyperliquid.

القيمة السوقية لـ Lighter، مخطط زمني شامل. المصدر: Nansen.ai

وبحسب منصة Nansen المتخصصة في تحليلات العملات الرقمية، بلغت القيمة السوقية لتوكن LIT نحو 678 مليون دولار عند الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت UTC، مع تداول التوكن فوق مستوى 2.71 دولار.

لكن المتداولين الذين يشترون عند المستويات السعرية الحالية قد لا يحققون سوى مكاسب من “تداول قصير الأجل”، إذ إن خلق فرصة سوقية طويلة الأمد يتطلب حجم تداول أعلى بكثير ومستويات أقوى من “الاحتفاظ بالمستخدمين”، وفقًا لما كتبه المستثمر في العملات الرقمية Casa في منشور على منصة X يوم الثلاثاء.