صناديق بيتكوين المتداولة فوريًا تنهي موجة نزوح استمرت 7 أيام مع تدفقات بقيمة 355 مليون دولار وسط تحسن السيولة

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:51 مساءً - أنهت صناديق بيتكوين المتداولة فوريًا (Spot Bitcoin ETFs) في الولايات المتحدة سلسلة من صافي التدفقات الخارجة استمرت سبعة أيام، بعدما سجلت تدفقات داخلة بقيمة 355 مليون دولار، في وقت أشار فيه متداولون إلى مؤشرات مبكرة على تحسن السيولة العالمية.

وقاد صندوق iShares Bitcoin Trust ETF المُرمز (IBIT) التابع لشركة BlackRock هذا الارتداد، بتدفقات داخلة بلغت 143.75 مليون دولار يوم الثلاثاء، تلاه صندوق Ark 21Shares Bitcoin ETF المُرمز (ARKB) بتدفقات قدرها 109.56 مليون دولار، ثم صندوق Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) التابع لشركة Fidelity بتدفقات بلغت 78.59 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات منصة SoSoValue. كما أضاف صندوق Bitwise Bitcoin ETF المُرمز (BITB) نحو 13.87 مليون دولار، في حين سجل كل من Grayscale Bitcoin Trust ETF المُرمز (GBTC) وVanEck Bitcoin ETF المُرمز (HODL) تدفقات أصغر بلغت 4.28 مليون دولار و4.98 مليون دولار على التوالي.

وجاء هذا التحول بعد أن سجلت صناديق بيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة تراكمية بلغت 1.12 مليار دولار خلال أيام التداول السبعة السابقة، مع تسجيل أكبر موجة بيع يوم الجمعة، حين تخلت الصناديق عن نحو 275.9 مليون دولار.

ويُذكر أن شهر ديسمبر شهد هيمنة واضحة للتدفقات الخارجة، إذ فقدت صناديق بيتكوين الفورية ما مجموعه 744 مليون دولار، مع تراجع شهية المستثمرين في ظل انخفاض الأسعار وضعف السيولة المعتاد في نهاية العام.

محللون: السيولة العالمية تتحسن

يأتي هذا التغير في التدفقات في ظل تحسن أوضاع السيولة. وفي منشور على منصة X يوم الأربعاء، قال آرثر هايز إن سيولة الدولار العالمية يُرجح أنها بلغت قاعها في نوفمبر، وبدأت منذ ذلك الحين بالتحسن التدريجي.

وكتب هايز: “من المرجح أن تكون سيولة الدولار قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر، وهي الآن آخذة في الارتفاع”، مضيفًا أن هذا المشهد يدعم انطلاقة جديدة في أسواق العملات الرقمية.

وشارك محللون آخرون الرأي ذاته، إذ قال معلق العملات الرقمية Mister Crypto إن مؤشرات السيولة العالمية “تتجه صعودًا بشكل حاد”، مشيرًا إلى ارتفاع مقاييس المعروض النقدي عبر الاقتصادات الكبرى.

كما لفت المحلل إلى عمليات شراء مرتقبة لأذونات الخزانة الأميركية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن الفيدرالي يستعد لضخ نحو 8.165 مليار دولار في الأسواق يوم الثلاثاء. وأضاف: “نحن الآن في الجانب الصعودي من دورة السيولة”.

المحللون يكشفون عن مشتريات الفيدرالي المرتقبة. المصدر: Mister Crypto

صناديق الإيثيريوم الفورية تنهي سلسلة نزوح استمرت 4 أيام

أنهت صناديق الإيثيريوم المتداولة فوريًا سلسلة من صافي التدفقات الخارجة استمرت أربعة أيام يوم الثلاثاء، بعدما سجلت تدفقات داخلة صافية بقيمة 67.8 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue. وجاء ذلك بعد أن سجلت هذه الصناديق صافي تدفقات خارجة تجاوزت 196 مليون دولار خلال الجلسات الأربع السابقة، مع تسجيل أكبر موجة بيع في يوم واحد بتاريخ 23 ديسمبر، حين خسرت الصناديق نحو 95.5 مليون دولار.

في المقابل، واصلت صناديق XRP الفورية (XRP) سلسلة تدفقاتها الداخلة لليوم الثلاثين على التوالي، بعد تسجيل تدفقات إضافية بقيمة 15 مليون دولار يوم الثلاثاء.