مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) ينطلق اليوم في الرياض

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق أن صناعة التأمين تشهد تحولات نوعية على مستوى العالم بفعل التطورات التقنية والاقتصادية والمناخية المتسارعة، مؤكدًا أن انعقاد مؤتمر (ingate) يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها سوق التأمين العالمي نموًا تجاوز ثمانية تريليونات دولار، مدفوعًا بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية.
وأضاف أن السوق السعودي حقق نسبة نمو تجاوزت 17% خلال عام 2024، وبلغ عمق التأمين 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي، متفوقًا على متوسط دول مجموعة العشرين، مع تطلُّع لمضاعفة حجم السوق بحلول عام 2030، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه صناعةُ التأمينِ اليوم كأحدَ الأعمدةِ الرئيسةِ للنموِّ الاقتصاديِّ والاستقرارِ المالي عالميًا، حيث أنها تحمي الأفرادَ والمجتمعات، وتؤمّن استدامةَ الأعمال، وتدعم التنميةَ والاستثمار.
وتشهد أعمال اليوم الأول لمؤتمر ( ingate ) جلسات حوارية لقادة هيئات التنظيم يشارك فيها الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي حيث تركز على تحفيز النمو والدروس المستفادة عالمياً لتحقيق طموحات قطاع التأمين المحلي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يُعقد في قاعة ميادين بالرياض و تمتد أعماله إلى يوم 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة من قادة التأمين وإعادة التأمين وخبراء التقنية والاستثمار، مما يعكس المكانة الرائدة للمملكة ودورها المحوري في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التأمين.
