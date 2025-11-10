سعر البيتكوين يقفز فوق 106 ألف دولار ويكشف عن مرحلة اختبار سيولة مع استعداد السوق لتحركات حاسمة

تمكن سعر البيتكوين من تجاوز مستوى 106,000 دولار صباح اليوم الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت تقلبات حادة دفعت متداولي الرافعة المالية إلى إعادة تموضع سريعة، في وقت يختبر فيه السوق مستويات السيولة.

جاءت هذه القفزة كواحدة من ثلاث ارتفاعات قوية خلال أقل من يومين، مدفوعة بتجدد الحديث عن أرباح التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بقيمة 2000 دولار، إلى جانب ارتفاع التقلبات قصيرة الأجل على شبكة بيتكوين.

تشير بيانات بينانس التي حللتها “عرب تشين” إلى أن التقلب المحقق خلال 7 أيام (RV-7d) ارتفع إلى 0.410، مقابل 0.360 لمتوسط 30 يوم.

هذا التباين يُظهر دخول السوق في مرحلة اختبار سيولة، حيث تؤدي التحركات السريعة للمضاربين إلى اضطراب مؤقت في الأسعار دون تغيير الاتجاه العام.

غالبا ما تُلاحظ مثل هذه الحالات حين يسيطر المتداولون قصيرو الأجل على حركة السوق، بينما يترقب المستثمرون الكبار تأكيد الاتجاه القادم.

وترى منصة “عرب تشين” أن تحركات البيتكوين الأخيرة تُعزى بالأساس إلى نشاط المشتقات والمراكز ذات الرافعة المالية، أكثر من كونها ناتجة عن تغيرات جوهرية في الطلب الفعلي.

وتشير البيانات إلى أن استمرار ارتفاع مؤشر RV-7d مقابل استقرار RV-30d قد يسبق حركة سعرية حاسمة، إما باختراق مستويات المقاومة العليا أو بتصحيح نحو مناطق الطلب الجديدة.

كما أن التقلبات الحالية تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية الأمريكية، خصوصا بعد اقتراح “ترامب” توزيع أرباح ضريبية محتملة بقيمة 2000 دولار لكل فرد، ما أعاد النقاش حول تدفقات سيولة جديدة تشبه تلك التي أعقبت حزم التحفيز في عام 2020.

وتوضح منصة “XWIN Research Japan” أن السوق اليوم أكثر نضج وقدرة على امتصاص مثل هذه التدفقات، بفضل نمو صناديق الاستثمار المتداولة الفورية وزيادة مشاركة المؤسسات وسهولة الوصول إلى العملات المشفرة عبر تطبيقات الوساطة.

في وقت كتابة هذا المقال، يتداول سعر البيتكوين فوق 106,000 دولار بارتفاع يفوق 4% خلال 24 ساعة، لكن سعر العملة مازال منخفض بنحو 1% أسبوعي وأكثر من 8% خلال أسبوعين، ما يعكس استمرار الضغط بعد بلوغه قمته التاريخية في أوائل أكتوبر.

ويرجّح محللو “عرب تشين” أن مصير الاتجاه المقبل سيتحدد بقدرة البيتكوين على تجاوز مستوى 108,000 دولار أو تراجعها إلى حدود 100,000 دولار، وفق حجم السيولة التي ستضخها الموجة التالية من رؤوس الأموال المؤسساتية والمضاربية.

