قانون الطاقة في البيتكوين يشير إلى “زنبرك مضغوط” جاهز للانفجار نحو الأعلى

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 09:36 صباحاً - يشير قانون الطاقة في البيتكوين الذي يضع القيمة العادلة للبيتكوين (BTC) عند 142 ألف دولار إلى أن السعر يستعد للانطلاق صعودًا بشكل حاد، وفقًا لما قاله الكاتب والمحلل آدم ليفينغستون.

وأوضح ليفينغستون أن النطاق السعري الأعلى للبيتكوين بحلول 31 ديسمبر يُقدَّر بنحو 512 ألف دولار، في حين تبلغ القيمة العادلة حوالي 142 ألف دولار، أما الحد الأدنى للنطاق فيقع فوق مستوى 50 ألف دولار بقليل.

وأضاف أن التصاق السعر بخط القيمة العادلة منذ مارس 2024 يُعد سلوكًا غير معتاد، ما يشير إلى أن البيتكوين على وشك الانفجار صعودًا. وتابع قائلًا:

“في كل مرة حدث ذلك في الماضي، كان أحد احتمالين: إما أن يرتفع السعر بشكل حاد لأنه كان منخفضًا عن قيمته الطويلة الأجل وفقًا لقانون الطاقة، أو أنه تراجع قليلًا نحو الحد الأدنى ثم انطلق رأسيًا بقوة أكبر من قبل.”

تحليل سعر البيتكوين بناءً على قانون الطاقة. المصدر: آدم ليفينغستون

تأتي هذه التوقعات المتفائلة في وقت خفّض فيه عدد من المحللين والشركات الاستثمارية توقعاتهم لسعر البيتكوين وسط تراجع أسعار العملات المشفرة ومخاوف المستثمرين من أن السوق الهابطة الجديدة قد بدأت بالفعل.

شركات استثمارية تخفّض توقعاتها لسعر البيتكوين

بعد الانهيار التاريخي في أكتوبر، الذي أدى إلى تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار وهو مستوى نفسي بالغ الأهمية قامت عدة مؤسسات بتعديل توقعاتها نزولًا.

خفضت شركة غالاكسي ديجيتال (Galaxy) توقعها لنهاية عام 2025 من 180 ألف دولار إلى 120 ألف دولار، مشيرة إلى انخفاض التقلبات بسبب نضج السوق، وإلى أن المستثمرين بدأوا يتجهون نحو روايات بديلة مثل الذكاء الاصطناعي.

وقال أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في غالاكسي:

“إذا تمكن البيتكوين من الحفاظ على مستوى 100 ألف دولار، فإن السوق الصاعدة الممتدة منذ نحو ثلاث سنوات ستظل قائمة من الناحية الهيكلية، وإن كان إيقاع المكاسب المستقبلية قد يصبح أبطأ.”

وأضاف أن انهيار السوق في أكتوبر ألحق ضررًا ماديًا بالاتجاه الصعودي قصير المدى، لكنه أكد أنه لا يزال متفائلًا بشأن الأداء طويل الأجل للبيتكوين.

وفي السياق ذاته، خفّضت كاثي وود، مؤسسة شركة Ark Invest، توقعها الطويل الأجل لسعر البيتكوين بمقدار 300 ألف دولار، مبررة ذلك بأن العملات المستقرة بدأت تقتطع من حصة البيتكوين السوقية عبر تلبية الطلب على أصول تُستخدم كمخزن للقيمة في الاقتصادات الناشئة.