“المدينة البعيدة” يتربّع على القمّة… ومسلسلات أخرى تغادر السباق مبكرًا

حقق مسلسل «المدينة البعيدة» نجاحًا غير مسبوق في تاريخ الدّراما التّركيّة.

فقد تمكّن هذا العمل الّذي يُعرض على قناة Kanal D، من تحقيق إنجاز استثنائيّ بعد أن تجاوز عدد مشاهداته على منصّة يوتيوب ٥٠٠ مليون مشاهدة خلال ستّ وثلاثين حلقة فقط، ليُسجَّل بذلك كواحد من أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ الدّراما التّركيّة على المنصّات الرّقميّة.

ويُعدّ هذا الرّقم إنجازًا تاريخيًّا لم يسبق لأيّ مسلسل تركيّ آخر أن حقّقه بهذه السّرعة.

كما واصلت الحلقات المعروضة تحقيق أرقام مذهلة، إذ سجّلت الحلقة الّتي عُرضت يوم الإثنين الفائت نسبة مشاهدة بلغت ١٦.٠١، وهو رقم قياسيّ جديد يؤكّد النّجاح الكبير الّذي يحقّقه العمل في موسمه الثّاني وتصاعد وتيرة أحداثه.

ويترقّب الجمهور بشغف عرض الحلقة الجديدة، خصوصًا بعد الكشف عن البرومو التّشويقي الّذي زاد من الحماسة والتساؤلات حول ما سيحدث في الحلقات المقبلة.

بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “المدينة البعيدة” جماهيريًا، شهد الموسم الحالي نهاية مبكرة لعدة أعمال درامية. فقد توقّف مسلسل “حب ودموع” عند الحلقة السابعة بسبب تدنّي نسب المشاهدة، كما انتهى مسلسل “غريب في المرآة” عند الحلقة السابعة أيضًا، بينما توقّف عرض مسلسل “أنا أمها” عند الحلقة الرابعة بسبب ضعف نسب المشاهدة.