شاهد.. نجوى كرم تُغنّي الفرح في سيدني وتُشعل المسرح في ليلتَين استثنائيتَين

بسحرها المعتاد وحضورها المتوهّج، تألّقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في أمسيتين غنائيتين استثنائيتين على مسرح دارلينغ هاربور – مركز المؤتمرات الدولي في سيدني، حيث التقت جمهورها في ليلتين متتاليتين، يومَي السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضمن أجواءٍ غامرة بالفرح والتفاعل، حملتا شعار “كامل العدد” منذ الإعلان عنهما.

قدّمت نجوى كرم خلال الحفلين باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل لافت من الجمهور في أستراليا الذي غصّت به المدرجات مردّدين كلمات أغنياتها ومحيّين طلّتها المبهرة. وجسّدَت الأمسيتان حالة فنية راقية امتزجت فيها العفوية بالعاطفة، والطرب الأصيل بالحماس الجماهيري، في مشهدٍ يُعيد التأكيد على مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات العربية وأكثرها تأثيراً.

وتناقلت منصّات التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفلين شاركتها نجوى كرم عبر حساباتها الرسمية، أظهرت الأجواء النابضة بالحياة والتفاعل الكبير بين الفنانة ومحبيها الذين قدِموا من مختلف المدن الأسترالية للقاء “شمس الأغنية العربية”.

جولةٌ قادمة في قطر وتختتم العام في الإمارات

وتُواصل نجوى كرم لقاء الجماهير العربية في جولتها الغنائية، إذ تلتقي جمهورها في دولة قطر مساء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ على مسرح المياسة – مركز قطر الوطني للمؤتمرات، قبل أن تختتم عامها بحفلٍ ضخم تستقبل فيه العام الجديد ٢٠٢٦ إلى جانب الفنان اللبناني وائل كفوري في Arena – Festival City بدبي، في ليلةٍ يُتوقّع أن تجمع محبّي النجمين من مختلف الدول العربية، للاحتفال بقدوم عامٍ جديد على أنغام الفرح والموسيقى.