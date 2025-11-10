دوري "أن بي ايه": ثاندر يقلب تأخره إلى فوز على غريزليز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب من تأخر بلغ 19 نقطة في النصف الأول ليهزم مضيفه ممفيس غريزليز 114 100 الأحد ويعزّز رصيده الأفضل هذا الموسم بعشرة انتصارات مقابل خسارة واحدة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجّل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 13 من نقاطه الـ 35 في الربع الثالث ليقلب ثاندر تأخره إلى تقدم، في طريقه لتحقيق الفوز أمام الفريق الذي سبق أن أطاح به من الدور الأول من الادوار الاقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي قبل أن يحرز اللقب.

وأضاف غلجيوس ألكسندر إلى رصيده سبع متابعات وست تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، في حين أضاف شيت هولمغرين وأجاي ميتشل 21 نقطة لكل منهما.

في المقابل، كان جارين جاكسون جونيور أفضل مسجّل لغريزليز بـ 17 نقطة مع سبع متابعات. وأضاف جا مورانت 11 نقطة مع ثلاث متابعات وثماني كرات حاسمة.

من جهة أخرى، قاد كيفن دورانت بتسجيله 31 نقطة فريقه هيوستن روكتس للفوز على ميلووكي باكس 122 115.