بيع ربع مليون تذكرة لأمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في القارة الافريقية والمنطقة العربية والعالم، صوب المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) حتى 18 يناير (كانون الثاني) لمتابعة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وتقترب كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب من تحقيق رقم قياسي في الحضور الجماهيري، بعدما تم بيع أكثر من 250 ألف تذكرة حتى الآن، من بينها أكثر من 109 آلاف تذكرة تم شراؤها في فرنسا وحدها، وذلك لأسباب تتعلق برغبة الآلاف في فرنسا من أبناء الجاليات المغربية والجزائرية وكذلك بعض الدول الافريقية الأخرى في حضور مباريات البطولة لدعم منتخباتهم في التحدي القاري الكبير، وفقاً لتقرير "مونت كارلو الدولية".

109 آلاف تذكرة من فرنسا وحدها

فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن بيع أكثر من 250 ألف تذكرة لغاية الآن. وبحسب الأرقام الصادرة عن الكاف، فقد اقتنى المشجعون المقيمون في فرنسا 109,237 تذكرة، وهو رقم قياسي لبلد غير إفريقي.

ولم يسبق لأي نسخة من هذه أن أثارت هذا القدر من الحماس خارج القارة، استعدادا لهذا الاستحقاق الكروي القاري الكبير.

ولكن ماذا عن الدول الأخرى خارج القارة الأفريقية؟ وخلف فرنسا، جاءت بلجيكا في المرتبة الثانية بـ 7046 تذكرة، تليها هولندا بـ 5958 تذكرة، ثم المملكة المتحدة بـ 5127 تذكرة، وكندا بـ 3849 تذكرة. كما سجلت ألمانيا بيع 3056 تذكرة، وسويسرا 1714 تذكرة، والولايات المتحدة 1245 تذكرة، وإسبانيا 1193 تذكرة، وإيطاليا 970 تذكرة.

المغرب يكثف استعداداته

من جانب آخر، تستعد السلطات المغربية لاستقبال أعداد كبيرة من السياح الرياضيين في شهر كانون الأول - ديسمبر من مختلف الدول الأوروبية.

ولهذا بدأت الخطوط الملكية المغربية إلى جانب عدد من شركات الطيران المنخفضة التكلفة في دراسة تسيير رحلات إضافية لتلبية الطلب المتزايد.

يذكر أن المغرب استضاف البطولة في المرة الأولى عام 1988، أما المدن التي ستستضيف المنافسات هذا العام فهي: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، أكادير، وفاس.

وبهذه المناسبة، تم تحديث الملاعب وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب تعزيز شبكات النقل بين المدن، فيما أُطلقت حملة واسعة لاستقبال المشجعين في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.