CZ ينفي أي صلة بعائلة ترامب بعد حصوله على عفو رئاسي ويفاجأ بصدوره

تام شمس - الاثنين 10 نوفمبر 2025 09:36 صباحاً - قال تشانغبينغ تشاو (CZ)، الشريك المؤسس لمنصة بينانس، إنه تفاجأ جزئيًا بالعفو الرئاسي الذي حصل عليه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونفى وجود أي علاقات تجارية مع عائلة ترامب، وذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الجمعة.

وأوضح CZ أنه لم يلتقِ ترامب شخصيًا أو يتحدث معه قبل أو بعد العفو الرئاسي الصادر في أكتوبر، مضيفًا أنه قابل ابنه إيريك ترامب مرة واحدة فقط خلال مؤتمر البيتكوين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي.

وقال:

“لا توجد أي علاقة تجارية بيني أو بينانس وبين شركة World Liberty Finance.”

وأضاف أنه لم يكن على علم بموعد أو احتمالية صدور العفو خلال فترة النظر في الطلب:

“لم أكن أعلم متى أو ما إذا كان العفو سيصدر أصلًا. أعتقد أن محاميَّ قدموا الالتماس في أبريل، واستغرق الأمر بضعة أشهر. لم أكن أعرف أين وصلت العملية أو مدى تقدمها… ثم حدث ذلك فجأة.”

الشريك المؤسس لبينانس CZ ينفي أن يكون العفو ناتجًا عن دوافع مالية. المصدر: Fox News

الجدل حول العفو واتهامات “الدفع مقابل النفوذ”

أثار العفو ردود فعل متباينة؛ فقد احتفى به مجتمع العملات المشفرة باعتباره نصرًا للقطاع وتراجعًا عن السياسات المعادية للعملات الرقمية في عهد إدارة بايدن، بينما انتقده المشرعون الديمقراطيون بشدة، متهمين ترامب بالفساد السياسي.

وخلال مؤتمر صحفي العفو، قال ترامب إنه لا يعرف CZ شخصيًا، لكنه أُبلغ بأن القضية ضده كانت ذات دوافع سياسية:

“كان لديه دعم واسع، وقالوا إن ما فعله لا يُعد جريمة أصلًا. لقد تمت ملاحقته من قبل إدارة بايدن.”

واتهمت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز ترامب بأنه دخل في اتفاق “الدفع مقابل النفوذ” (Pay-to-Play)، حيث منح العفو لـ CZ مقابل استثمارات في مشاريع مرتبطة بعائلة ترامب، من ضمنها منصة (WLFI).

رسالة من مشرعين ديمقراطيين تطالب بالتحقيق في العفو. المصدر: مجلس الشيوخ الأمريكي

كما دفعت هذه الاتهامات عدداً من المشرعين الديمقراطيين، من بينهم السيناتور إليزابيث وورن عن ولاية ماساتشوستس وبيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى المدعية العامة بام بوندي يطالبون فيها بالتحقيق في قرار العفو والظروف المحيطة به.