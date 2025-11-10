تابع الان خبر تحت رعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار “من مكة إلى العالم” حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلقت المملكة العربية السعودية فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447 في نسخته الخامسة، تحت شعار “من مكة إلى العالم”، بتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030. وشهد الحدث أيضًا تدشين ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين برعاية دارة الملك عبدالعزيز، وذلك في جدة سوبردوم بحضور كبار المسؤولين وممثلي الدول الإسلامية ومكاتب شؤون الحج.

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، حيث أكد خلالها حرص المملكة على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار بما يضمن لهم أداء المناسك بسهولة وطمأنينة، مشيدًا بما تحقق خلال موسم حج 1446هـ من نجاحات متميزة.

كما ألقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، كلمة أشار فيها إلى أهمية الملتقى العلمي في توثيق تاريخ الحج عبر العصور، منذ ما قبل الإسلام وحتى العهد السعودي، بأسلوب علمي يعكس الشواهد التاريخية ويبرز التطور المستمر في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جهته، أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن المؤتمر يمثل استمرارًا لدعم القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الحج، وتعزيز التجربة الروحية والإنسانية للحجاج، موضحًا أن أكثر من 60% من الحجاج تم استكمال التعاقدات الأساسية معهم، فيما تم تجهيز نحو 50% من المشاعر المقدسة على أن تكتمل جاهزيتها في 1 ذي القعدة. وأضاف أن تطبيق نسك تجاوز عدد مستخدميه 40 مليون مستخدم من مختلف دول العالم.

وشهد المؤتمر تدشين فعالياته رسميًا بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من أكثر من 150 دولة، ضمن أكثر من 143 جلسة حوارية وورش عمل. كما تضمن عرض مادة تشويقية لفيلم وثائقي بعنوان “المد البشري” يعرض تجارب شخصية لحجاج من مختلف الجنسيات قبل وأثناء وبعد أداء المناسك، مع إبراز أثر هذه التجربة على حياتهم.

وعُقد خلال المؤتمر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التطوير التقني والخدمات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. واختتم الحفل بمبادرات تكريم الناقلات الجوية المتميزة خلال موسم حج 1446هـ من خلال جائزة “ملتزم”، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح ومنح جائزة “باحثون في خدمة ضيوف الرحمن” للمساهمين في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.