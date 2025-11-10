تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-11-2025

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 4,050$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

