تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-11-2025

استمر سعر المؤشر بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاقات جديدة فوق مستوى الدعم المتمركز حاليا عند 99.20 ليؤكد بذلك استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة كما هو متوقع سابقا.

فنجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي سيدفع به أولا لمهاجمة مستوى 99.95 ومن ثم ليحاول تجديد الضغط على العائق المتمركز قرب 100.35 بهدف إيجاد منفذ لتحقيق مكاسب جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.25 و99.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم