الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-10 05:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر المؤشر بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاقات جديدة فوق مستوى الدعم المتمركز حاليا عند 99.20 ليؤكد بذلك استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة كما هو متوقع سابقا.

 

فنجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي سيدفع به أولا لمهاجمة مستوى 99.95 ومن ثم ليحاول تجديد الضغط على العائق المتمركز قرب 100.35 بهدف إيجاد منفذ لتحقيق مكاسب جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.25 و99.95

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا