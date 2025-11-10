انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد الاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بعموم المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني أجرى اليوم، زيارة ميدانية لمشروعي جسري الجادرية وغزة، اللذين يجري تنفيذهما على نهر دجلة في العاصمة بغداد، ويعدان من أهم مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية".وأضاف المكتب، أن "السوداني اطلع على مجريات سير العمل وتقدمه في المشروعين، والاستماع الى عرض مفصل عن مستوى الانجاز فيه، ووجه ببذل أقصى الجهود للحفاظ على وتيرة العمل المتصاعدة وإكمال مشروعي الجسرين وفق المدة المقررة".

وتابع المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود العاملين والشركات المنفذة والجهات الساندة"، مؤكدا الاستمرار بـ"تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في عموم المحافظات، واعتماد المواصفات والمعايير المحددة في تنفيذ العمل وصولا الى الانجاز الكامل".

وبحسب البيان، يمتد جسر الجادرية الذي يبلغ طوله (520م) وعرضه (20 م) باتجاهين من منطقة الكرادة إلى جزيرة الاعراس مرورا بمنطقة القادسية وصولا الى ساحة النسور، وهو واحد من 4 جسور خرسانية ستربط جانبي الرصافة بالكرخ.

اما جسر غزة الذي يبلغ طوله (385 م) فيشكل محورا حيويا جديدا يسهم في تنظيم الحركة المرورية ويربط منطقة الزعفرانية في جانب الرصافة بطريق الدورة اليوسفية للمرور السريع في جانب الكرخ. وبلغ العمل فيه مراحل متقدمة.

