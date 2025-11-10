الشمالية تقف علي سير عمليات تصنيع الإجلاس المدرسي

خلال زيارته لمحلية مروي، الأحد، وقف المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالشمالية الأستاذ تيجاني إبراهيم محمد، على سير عمليات تصنيع الإجلاس المدرسي بمعهد مروي الحرفي. وذلك برفقة المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق ومدير المرحلة المتوسطة بالوزارة الأستاذ مجدي عكاشة ومدير التعليم المتوسط بالمحلية الأستاذة إشراقة أبنعوف ومدير التعليم الإبتدائي الأستاذ أبو عبيدة أحمد محمد ومدير المعهد الأستاذ صلاح حسب الجابو. وأشاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالشمالية بمساهمات وأدوار معهد مروي الحرفي في تأمين إحتياجات مدارس الولاية من تصنيع الإجلاس المدرسي. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

