تابع الان خبر الرياض تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان بمشاركة خبراء دوليين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تنظم جامعة الفيصل بالرياض النسخة الرابعة من مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام (MESTRO 2025) خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الباحثين والخبراء المتخصصين في علاج الأورام بالإشعاع، إضافة إلى حضور شركات عالمية في مجال الدواء والتقنيات الطبية.

ويعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في الشرق الأوسط، حيث يركز هذا العام على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في علاج السرطان، ويشمل جلسات علمية لمناقشة أحدث التطورات في العلاج الإشعاعي بالمراكز الكبرى في دول الخليج، بمشاركة متحدثين بارزين من المملكة وقطر والبحرين وعُمان والكويت والإمارات. كما تتضمن الجلسات حلقات نقاشية حول تطبيق أحدث التقنيات في علاج السرطان في مصر والأردن والمغرب وتركيا والعراق.

وسيستعرض فريق سعودي متخصص جهود المملكة في تطوير العلاج بالبروتونات (Proton Therapy) والتحديات المرتبطة بتطبيقه، وهي تقنية متقدمة ساعدت في الحد من المضاعفات الإشعاعية، خصوصًا لدى الأطفال. كما يقدم البروفيسور فادي جعارة، رئيس قسم العلاج الإشعاعي في كليفلند كلينك، عرضًا حول العلاج بجسيمات الكربون (Carbon Ion Therapy)، مع توضيح الخطط التطويرية لمركز العلاج بهذه التقنية في أبوظبي، التي تُعد من أكثر أساليب العلاج دقة في استهداف الخلايا السرطانية المقاومة للعلاجات التقليدية.

كما يشارك مركز الحسين للسرطان من الأردن بتجربته في العلاج الإشعاعي الموجّه بالرنين المغناطيسي (MR-Guided Radiotherapy)، وهي تجربة رائدة في المنطقة من حيث الدقة والتطور التقني. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات متخصصة حول رعاية مرضى السرطان متعددة التخصصات، الأبحاث التطبيقية والأساسية، التجارب السريرية، إلى جانب منصة تفاعلية للمتحدثين والمرضى ومعرض تقني تشارك فيه شركات الدواء والتقنيات الطبية.

وأكد رئيس المؤتمر، الدكتور سعد الرشيدي، أن تنظيم هذا الحدث في جامعة الفيصل يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمار في المعرفة الصحية والتقنيات الطبية الحديثة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد توسعًا سنويًا في حجم المشاركة وجودة البحوث المطروحة، ليصبح منصة علمية رائدة في الشرق الأوسط لتبادل الخبرات في علاج الأورام بالإشعاع.

ودعت جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام جميع المختصين إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر والمشاركة في فعالياته العلمية والتقنية.