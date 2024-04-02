ماجد الكدواني: "أول حب في حياتي كان في الابتدائية"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان ماجد الكدواني عن أول قصة حب عاشها في حياته وكانت في الإبتدائية.

وقال الكدواني، خلال لقائه في برنامج" big time podcast"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، على شاشة"mbc1"، :"كنت في ابتدائي، طفل وحبيب واحدة كبيرة في جامعة، كنت ببقى عايز أفضل معاها على طول، وبفرح لما بشوفها، لو خرجت ببقى عايز أقولها خديني معاكي، كانت علاقة غريبة جدا ومشاعر غريبة جدا".

وأضاف: "هي كانت جميلة جدا، وبنت ناس أصحاب والدي ووالدتي، وفضلت أحبها في صمت".

يذكر أن أخر أعمال ماجد الكدواني فيلم"أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

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