شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8.. أمير المصرى يبدأ إعطاء دروس خصوصية لتحسين معيشته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل مليحة قيام على (أمير المصرى) بإعطاء دروس خصوصية لغة إنجليزية لبعض الأطفال من أجل تحسين معيشته، وعندما تواجهه فريدة (مروة أنور) يخبرها أنه لم يستفد من الطب شيئا وأنهما يحتاجان إلى مصاريف كثيرة خاصة بعد زواجهما.

كما شهدت الحلقة حديث أدهم (دياب) مع والدته (ميرفت أمين)، عن حالة خاله (أشرف زكى)، لتخبره أن الدكتور يشك فى إصابة نوال زوجة خاله بمرض السرطان وأنه قام بطلب منها العديد من التحاليل والأشعة، وتطلب منه أن يخبئ ذلك الخبر عن اخيه وبنات خاله حتى يتم كتب كتاب على (أمير المصري) وفريدة (مروة أنور) على خير.



يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.



يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.







